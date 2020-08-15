تفكيك عصابة للسرقة بالعنف

وضعت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن العيون، حدا لأنشطة عصابة إجرامية، بعد أن تمكنت من ايقاف شخصين تتراوح اعمارهم بين 21 و 28 سنة.

وحسب مصادر “الصباح”، فإن الموقوفان متهمان من أجل تكوين عصابة اجرامية من أجل السرقة الموصوفة بجناية، المقرونة بظروف الليل والتعدد، مع العنف والتهديد بواسطة السلاح الأبيض واستعمال ناقلة ذات محرك.

وتم افتضاح أمر العصابة، بناءا على شكايات توصلت بها مصلحة المداومة من ضحيتين تعرضا للسرقة باستعمال العنف والتهديد بواسطة السلاح الأبيض، من طرف المشتبه فيهما ، والذين كانوا يقترفان السرقة باستعمال سيارة خفيفة على مستوى تجزئة الوكالة بمدينة الوحدة وتجزئة الوفاق.

وبناء عليه قامت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن العيون بتكثيف أبحاثها وتحرياتها، مكنتها من إيقاف المشتبه فيهما تباعا على مستوى شارع عمر المختار و حي الوحدة 2، كما جرى حجز السيارة المستعملة في اقتراف عمليتي السرقة، ومبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات النشاط الإجرامي.

وتقرر إخضاع الموقوفين لتدابير الحراسة النظرية لفائدة البحث والتقديم أمام النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف، فيما مازالت الأبحاث متواصلة قصد إيقاف المشتبه فيه الثالث، و الوصول إلى باقي الضحايا المحتملين.

محمد بها