قيادة ” البام” تلتمس استقالة هيأة ضبط الكهرباء والتخلي عن7 مليون شهريا

التمس قادة الأصالة والمعاصرة، من أعضاء الحزب الذين عينهم حكيم بنشماس، رئيس مجلس المستشارين، في هيأة ضبط الكهرباء، وهم غير متخصصين أصلا في هذا المجال، بتقديم استقالتهم.

وأمهل الحزب الأعضاء الثلاثة وهم أحمد التهامي، ومجد بدير، وخالد هتوي، أسبوعا تحت طائلة اتخاذ قرارات تأديبية .

واعتبر المكتب السياسي ل” البام” في بلاغ له، أن طريقة تعيين أعضاء هيأة ضبط الكهرباء من قبل بنشماش، وأيضا من قبل الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، غير قانونية.

واتهم ” الباميون” بنشماس والمالكي بالتعسف على القانون من خلال اتخاذ قرار انفرادي دون استشارة كافة مكونات المجلسين من أحزاب ونقابات، واعتماد معيار شخصي وحزبي ضيق في عملية الاقتراح والتعيين، وليس بصفة مؤسساتية التي من الواجب أن تعتمد على معايير تقنية دقيقة تسمح لهم بنيل عضوية هذه الهيأة.

وخصص مرسوم صادر عن رئاسة الحكومة موقع بالعطف من قبل وزير الاقتصاد والمالية، أجورا ب62 ألف درهم و610 شهريا لكل عضو، وتعويضات مختلفة تتمثل في الحصول على 5714 درهم تعويض عن كل اجتماع حضروه، و700درهم تعويض عن التنقل، و 2000 درهما تعويضا عن التنقل خارج التراب الوطني.

أحمد الأرقام