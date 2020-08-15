“إم بي سي 5″ تحن ل”ساعة سعيدة” رغم الانتقادات

أعاد مسؤولو قناة “إم بي سي5″، بث البرنامج الترفيهي “ساعة سعيدة”، الذي يعد من تقديم الفنانين المغربين عبد الفتاح الجريبي وجميلة البدوي، قبل أن يتم التخلي عنها، رغم الانتقادات الكثيرة التي وجهت له.

ورغم أن القناة أوقفت تصوير البرنامج قبل انتهاء الموسم التلفزيوني، بعدما “فشل” في نيل اعجاب مشاهديها، اختارت، مرة أخرى، إعادة بثه، في انتظار الموسم التلفزيوني الجديد، والذي من المنتظر أن يتضمن مجموعة من الأعمال المغربية.

وتساءل متابعو القناة عن السبب في إعادة بث البرنامج رغم أنه لم يكن موفقا ولم ينل اعجاب الكثيرين.

وفي سياق متصل، قررت “إم بي سي5 ” بصفة رسمية الاستغناء عن خدمات جميلة البدوي بعدما أثبتت عدم قدرتها في تنشيط هذا النوع من البرامج الذي انطلق أول الأمر ببث 5 حلقات بشكل أسبوعي، قبل أن تتقلص حلقاته إلى حلقة واحدة كل يوم أحد.

إيمان رضيف