الرجاء يعتلي صدارة البطولة

انتزع الرجاء الرياضي صدارة الترتيب بعد فوزه على ضيفه أولمبيك آسفي بهدفين للاشيء، في المبارة التي جمعت بينهما ،اليوم السبت، على أرضية ملعب المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء، برسم مؤجل الدورة ال20 من البطولة الوطنية الاحترافية لأندية القسم الأول في كرة القدم.

وسجل هدفي الفريق البيضاوي، عبد الرحيم شاكير (د19) وسفيان رحيمي (د45).

وانفرد الرجاء بعد هذا الفوز بالصدارة برصيد 39 نقطة بفارق نقطتين عن غريمه الوداد صاحب المركز الثاني (37 نقطة)، فيما ظل فريق أولمبيك آسفي في المركز الثالث عشر برصيد 21 نقطة.