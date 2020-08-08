الرصد الوبائي ليوم السبت … 1345 حالة جديدة

النقاط الرئيسية في تصريح وزارة الصحة العامة بوزارة الصحة، اليوم السبت:

– تسجيل 1345 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و642 حالة شفاء، و19 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة المنصرمة.

– العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بلغ 32 ألفا و 7 حالات.

– مجموع حالات الشفاء التام ارتفع إلى 22 ألف و 190 حالة.

– ارتفع عدد الوفيات إلى 480 حالة.

– توزيع الحالات حسب الجهات:

الرباط – سلا – القنيطرة 101

الدار البيضاء – سطات 430

طنجة – تطوان – الحسيمة 132

مراكش – أسفي 355

فاس – مكناس 196

بني ملال – خنيفرة 40

الشرق 21

درعة – تافيلالت 49

سوس – ماسة 11

كلميم – واد نون 1

العيون – الساقية الحمراء 0

الداخلة – واد الذهب 5

– وزارة الصحة تؤكد على ضرورة احترام كافة وسائل الحماية (التباعد البدني، وارتداء الكمامات، والمواظبة على غسل اليدين)

– ضرورة استعمال تطبيق “وقايتنا” مع تشغيل تقنية البلوتوت بصفة مستمرة لتمكين الوزارة من تتبع المخالطين.

– لتجنب عدوى مرض “كوفيد 19” بأماكن العمل: يجب الالتزام بالاجراءات الاحترازية، خاصة استعمال الأقنعة الواقية بصفة مستمرة خلال ساعات العمل، وغسل اليدين بشكل منتظم من قبل المستخدمين والزبناء،

– التأكد من نظافة أماكن العمل مع احترام إجراءات التطهير، واحترام المسافة الآمنة بين العمال والحرص على التباعد الجسدي في أماكن العمل، والحرص على التهوية الطبيعية لأماكن العمل.

– ضرورة حرص المشغلين على إعلام وتحسيس الأجراء حول المخاطر المرتبطة بهذا الفيروس، ووسائل الحماية المعتمدة، وتأهيل المرافق الصحية في مكان العمل.

– الحرص على عدم الالتحاق بالعمل في حالة ظهور أعراض تنفسية كالحمى والسعال والعطاس قبل التأكد من تشخيص الحالة وعدم ارتباطها بالفيروس المستجد طبقا للإجراءات الجاري بها العمل.