الملك يصدر عفوه السامي عن 752 شخصا بمناسبة عيد الأضحى

بمناسبة عيد الأضحى المبارك، أصدر صاحب الجلالة الملك محمد السادس عفوه السامي عن 752 شخصا، محكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة.

وفي ما يلي بلاغ وزارة العدل بهذا الخصوص :

“بمناسبة عيد الأضحى المبارك لهذه السنة 1441 هجرية 2020 ميلادية، تفضل صاحب الجلالة فأصدر، حفظه الله، أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة وعددهم 752 شخصا وهم كالآتي :

المقترحون للعفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 585 نزيلا وذلك على النحو التالي :

– العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة : 208 نزيلا

– التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة : 374 نزيلا

– تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة : 03 نزلاء

المقترحون للعفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 167 شخصا موزعين كالتالي :

– العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة : 45 شخصا

– العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة : 07 أشخاص

– العفو من الغرامة لفائدة : 100 شخصا

– العفو من العقوبة الحبسية والغرامة لفائدة : 15 شخصا

المجموع العام : 752

أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة، ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة إنه سميع مجيب والسلام”.