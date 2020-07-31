أمير المؤمنين يؤدي صلاة عيد الأضحى ويقوم بنحر أضحية العيد

أدى مولانا أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مرفوقا بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، وبصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، يومه الجمعة 10 ذي الحجة 1441 هـ الموافق 31 يوليوز 2020، بالإقامة الملكية بالمضيق، صلاة عيد الأضحى المبارك.

واحتراما من جلالة الملك، أعزه الله، للتدابير الصحية المتخدة للحد من انتشار جائحة كورونا، فقد أبى جلالته إلا أن يؤدي صلاة العيد بدون خطبة، كسائر أفراد شعبه الوفي.

إثر ذلك، قام جلالة الملك بنحر أضحية العيد، اقتداء بسنة جده المصطفى عليه أزكى الصلاة والسلام، فيما قام الإمام بنحر الأضحية الثانية.

حفظ الله مولانا الإمام بما حفظ به الذكر الحكيم، وأدام على جلالته نعمة الصحة والسلامة وطول العمر، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، وشد أزره بصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب.