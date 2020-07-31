انخفاض في مشاهدة القنوات الوطنية

كشف مركز “سيوميد” لقياس نسب المشاهدة، أخيرا، أن معدل الساعات، التي قضاها المشاهد المغربي أمام القنوات الوطنية، في الأيام الممتدة من 22 إلى 28 يوليوز الجاري، انخفض بـ 14 دقيقة مقارنة مع الأسبوع، الذي قبله.

وحسب أرقام المركز نفسه فإن المشاهد المغربي قضى، في الأسبوع الماضي، معدل 3 ساعات، و21 دقيقة في مشاهدة القنوات المغربية، وهو رقم يؤكد انخفاض إقبال المغاربة على التلفزة.

وتخص أرقام سيوميد 8 قنوات وطنية، هي الأولى، والأولى الدولية، والقناة الثانية، والقناة الثانية عالمية، والرياضية، والمغربية، والأمازيغية، والسادسة.

ورغم أن إقبال المشاهد المغربي على مشاهدة التلفاز، والقنوات الوطنية بالتحديد، كان قد زاد أثناء فترة تشديد الحجر، ووصل إلى أعلى المستويات في رمضان، حسب أرقام المركز نفسه، غير أن تخفيف الحجر أدى إلى انخفاض تدريجي مستمر منذ أسابيع.

عزيز المجدوب