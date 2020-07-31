القضاء السويسري يحقق مع رئيس “فيفا”

أعلن القضاء السويسري، أمس الخميس، فتح تحقيق جنائي بحق رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، السويسري جياني إنفانتينو، ضمن قضية الفساد المعروفة بـ”فيفا غيت”.

وكانت لجنة برلمانية قد فتحت في ماي الماضي إجراءً بشأن عزل المدعي العام مايكل لاوبر، المشتبه في تواطئه مع مواطنه إنفانتينو بسبب لقاءات غير رسمية جمعت الطرفين.

وأوضح القضاء السويسري في بيان له أن المدعي العام الفديرالي فتح تحقيقا جنائيضد إنفانتينو بسبب إساءة استخدام السلطة، انتهاك سرية العمل، مساعدة المخالفين وعرقلة الإجراءات الجنائية.

وأفادت تقارير صحافية عن عقد إنفانتينو ولاوبر سلسلة لقاءات غير رسمية أثارت شبهات بشأن تعاطي القضاء السويسري مع الملفات المتعلقة في كرة القدم وعن تواطئ محتمل مع الاتحاد الدولي.

ووفقًا لتقرير صادر عن الهيئة المشرفة لمكتب المدعي العام، فإن لاوبر (54 عاما)، المسؤول عن الإجراءات المتعلقة بفضائح الفساد في الاتحاد الدولي منذ مارس 2015، انتهك العديد من مهام منصبه من خلال الاجتماع بشكل غير رسمي وفي ثلاث مناسبات، مع إنفانتينو في عامي 2016 و2017.

نور الدين الكرف