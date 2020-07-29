وزارة الصحة تؤجل التواصل الأسبوعي حول كورونا إلى ما بعد العيد

اجلت وزارة الصحة التواصل حول مستجدات فيروس كورونا إلى ما بعد عيد الأضحى.

وقالت الوزارة انه في إطار ضمان استمرارية سياستها التواصلية المتعلقة بمستجدات وباء فيروس كورونا المستجد، ستواصل تقديم الندوة الصحافية اليومية حول تطورات الحالة الوبائية ببلادنا عبر التصريح اليومي بالشكل المعهود في الساعة السادسة مساء، وذلك على الصفحة الرسمية للوزارة بالفيسبوك وقناتها الرسمية على اليوتيوب، والقنوات التلفزية الرسمية وكذا وكالة المغرب العربي للأنباء.

وفيما يخص التصريح الصحفي الأسبوعي والذي صادف عيد الأضحى المبارك، سيتم تقديمه بشكل استثنائي مساء يوم الثلاثاء 4 غشت2020، وذلك في شكل عرض تقديمي مفصل يوضح تفاصيل الحالة الوبائية خلال الأسبوع المنصرم.