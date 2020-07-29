توقيف 14شخصا بالقينطرة في حفل غنائي

داهمت مصلحة الديمومة التابعة لشرطة المهدية أخيرا، فيلا فاخرة وأوقفت 14شخصا من الجنسين خرقوا الحجر الصحي، وأقاموا حفلا غنائيا ساهرا في زمن كورونا دون ترخيص.

وأطاحت مكالمة هاتفية بمنظمي الحفل الذين تم نقلهم بشكل جماعي الى مقر الديمومة بالمهدية، اذ مكثوا رهن التحقيق لمدة 8 ساعات.

وفي مفاجأة غير سارة للجيران، وبفعل تعليمات الهاتف، تم الافراج عنهم، بدل متابعتهم قضائيا.

ويوجد ضمن الموقوفين، مديرة مؤسسة تربوية، وصيدلانية ونجلة رئيس سابق، و العديد من أبناء نافذين بالقنيطرة.

وكان رجال الأمن حجزوا مجموعة من ألات الرقص والنشاط عند مداهمتهم للفيلا المعلومة.

عبدالله الكوزي