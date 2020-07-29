التلاعب بنقاط طلبة بالبيضاء

نبه أساتذة وطلبة بالمدرسة الوطنية العليا للكهرباء والميكانيك بالبيضاء، إلى مظاهر الفوضى، أو ما وصفوه بالتسيب الإداري، الذي وصل حد تغيير النقاط والتلاعب فيها وتدشين أوراش بناء دون سند قانوني.

وتسود حالة من الغليان والترقب داخل أروقة المدرسة الوطنية التابعة جامعة الحسن الثاني بالبيضاء، لاستمرار المسؤولين أنفسهم الذين كانوا في وضعية “إنابة”، رغم تعيين مدير جديد من قبل الحكومة في إطار مسطرة التعيينات في المناصب العليا.

وعبر مجموعة من الطلبة والأساتذة عن استغرابهم واستنكارهم الشديد لإشراف المدير بالنيابة المنتهية مهامه ونائبه المكلف بالشؤون البيداغوجية، على تغيير نقط بعض الطلبة، عبر محضر غير قانوني، رغم تعيين مدير جديد بتاريخ 23 يوليوز الجاري، ودون مبررات، رغم اشتغال هؤلاء الطلبة بجد واجتهاد طيلة الموسم الدراسي وفِي ظل ظروف جائحة كورونا، وإشراف لجنة علمية مكونة من الأساتذة والباحثين بالمدرسة، وممثلين عن المجال السوسيو-اقتصادي، على تنقيط الطلبة.

وقال الطلبة إن فضائح المدير بالنيابة وفريقه، الذين أضحى وضعهم غير قانوني بالمدرسة منذ تعيين المدير الجديد، بفتح مجموعة من أوراش البناء داخل هذه المؤسسة التعليمية منذ بدأ الوباء، وإسناد تنفيذ جميع هذه المشاريع لبعض المقاولات المحظوظة والمقربة، بطريقة مباشرة ودون طلب عروض، رغم الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة في ظل وباء كورونا المستجد، وحاجة المدرسة لاستثمار هذه الأموال في تطوير المنهاج البيداغوجي للطلبة، وتوفير ظروف اشتغال مناسبة للهيئة التدريسية عن بعد، بالإضافة إلى مجال البحث العلمي.

ويسابق المدير بالنيابة ومن معه، حسب المصادر نفسها، الزمن لتسوية الوضعية المالية لهذه المشاريع منذ علمهم بتعيين مدير جديد خلال المجلس الحكومي المنعقد بتاريخ 23 يوليوز الجاري، بضغط متواصل على المكلفين بالشؤون المالية داخل المؤسسة.

ويطالب الأساتذة والطلبة داخل المدرسة بفتح تحقيق في خروقات هذا المدير بالنيابة ونوابه والكاتب العام، الذين ساهموا منذ مجيئهم في خلق أجواء متشنجة، والقيام بعدة قرارات انتقامية، أضفت أجواء سلبية على سير العملية التدريسية، وفضيحة المناصب المالية، إضافة إلى فضيحة التلاعب بالنقط، التي تضرب في الصميم مبدأ تكافئ الفرص، وتطوير مستوى التحصيل لدى الطلبة على الصعيد الوطني.