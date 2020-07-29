إصابة 53 بنكيا و18 جزارا بمراكش

ضرب فيروس “كورونا” مؤسسات حيوية بمراكش، أبرزها وكالة بنكية والمجزرية البلدية. وعلمت “الصباح” من مصادر جيدة الإطلاع أن حالة استنفار قصوى عاشتها لجنة اليقظة الصحية أول أمس (الإثنين)، إثر تسجيل أزيد من 70 حالة إصابة بفيروس “كورونا” المستجد، تتوزع بين 53 موظفا ومستخدما بمؤسسة بنكية معروفة، و18 جزارا يعملون بالمجزرة البلدية لمراكش.

وأفادت مصادر “الصباح” أن ظهور أعراض فيروس “كورونا” على إحدى مستخدمة بالمؤسسة البنكية دفع بالمسؤولين إلى إخبار الإدارة ولجنة اليقظة، التي باشرت التحاليل المخبرية على الفور، لتكشف بعد أقل من 24 ساعة عن إصابة 53 موظفا ومستخدما، وهي الحصيلة المرشحة للارتفاع، نظرا لتأخر نتائج تحليل بعض الأشخاص المخالطين.

أما اكتشاف إصابة 18 جزارا يعملون بمجزرة بلدية مراكش، فقد جاء بعد تحليلات مخبرية خضع لها بشكل جماعي أزيد من 600 جزار مهني، قبل تسليمهم تراخيص الذبح لمزاولة مهنتهم بمناسبة عيد الأضحى. ولم تستبعد المصادر ذاتها أن تقدم السلطات الاقليمية على إغلاق المجزرة البلدية تفاديا لمزيد من الإصابات، خصوصا وأن مئات الأطنان من اللحوم ستجلب إلى الفضاء المذكور، مما يمكن أن يعرض حياة المواطنين لخطر نقل عدوى فيروس “كورونا” المستجد.

وأشارت المصادر المذكورة أنه بعد أن جاءت نتائج تحاليل الموظفين والجزارين إيجابية، جرى نقلهم إلى المستشفى العسكري ببنكرير، قصد إخضاعهم للبروتوكول العلاجي من عدوى “كورونا”، بينما جرى تحديد مخالطيهم وإخضاعهم للحجر الصحي، بعد تفعيل تدابير منظومة تتبع المخالطين لحصر الحالات المحتملة في محيط البنكيين والجزارين المصابين.

وقد خضع أزيد من 600 جزار للتحاليل المخبرية، في وقت ينتظر حوالي 2000 آخرين دورهم من أجل الخضوع للعملية، قبل تسليمهم شهادات ذبح أضاحي العيد، وسط إجراءات مشددة. ورفع العدد الكبير من المصابين في صفوف البنكيين والجزارين إجمالي عدد المصابين بالعدوى بمدينة مراكش إلى 112 مصابا.

وتوزعت إصابات عدوى الفيروس في جهة مراكش ـ آسفي المسجلة بين 112 حالة بمراكش، و12 حالة باقليم قلعة السراغنة، و3 حالات بإقليم الحوز، وحالة واحدة بكل من إقليمي آسفي والرحامنة، ولأول مرة تسجل حالتان بإقليم اليوسفية، الذي ظل خاليا من الفيروس منذ تفشيه بالمغرب.

غسان بنشقرون (مراكش)