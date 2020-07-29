اختفاء حاسوب يزلزل غرفة التجارة بالرباط

اختفى حاسوب وألة ناسخة من غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة الرباط سلا القنيطرة في ظروف غامضة.

وكشف مصدر من الغرفة نفسها، ل”الصباح”، أن موظفة نافذة مقربة من رئيس الغرفة، متهمة بالحصول على الحاسوب وألة الناسخة، وتصديرهما خارج أسوار الغرفة.

وجاء افتضاح اختفاء الحاسوب والألة الناسخة، بعد جرء لممتلكات الغرفة من طرف موظفة، بيد أنها تعرضت الى محاولة اعتداء، وسب وقدف من طرف الموظفة النافذة التي تشير اليها أصابع الاتهام.

وفي سياق التفاعل مع هذه الفضيحة التي هزت الغرفة التي يرأسها القيادي التجمعي عباد، قررت الموظفة التي كانت وراء اكتشاف أسرار الفضيحة، اللجوء الى القضاء، بحثا عن الانصاف من جبروت الموظفة النافذة التي تزعم أنها محمية.

عبد الله الكوزي