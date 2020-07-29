سعيد باي يدخل عالم “الراب”

شارك في “الزنقة كونطاكط” الذي سيشارك في مهرجان فنيسيا

يستعد الفنان سعيد باي لدخول عالم “الراب”، إذ انتهى من كتابة أول أغنية في هذا اللون الغنائي، كما سيتعامل مع واحد من أشهر الأسماء في المجال، والذي فضل عدم الكشف عنه إلى حين انطلاق الاشتغال على المشروع الفني الجديد.

وقال سعيد باي ل”الصباح” إن فترة الحجر الصحي شجعته على كتابة العديد من القصائد وكلمات الأغاني، التي كان أغلبها نابع من أحاسيس حقيقية تعكس واقعا فرضه تفشي جائحة كورنا.

وكانت أولى الأعمال الغنائية، التي اكتشف من خلالها جمهور الممثل سعيد باي موهبته في كتابة القصائد والكلمات أغنية “أزمة وتفوت”، التي شارك الفنانة لمياء الزايدي في الغناء ضمن فيديو كليبها.

وعن فكرة الأغنية، قال سعيد باي إنه خلال الحجر الصحي كان يتواصل مع عدد من الفنانين والرياضيين والإعلاميين ضمن مجموعة على تطبيق “واتساب”، والتي خلالها كان يقدم كل واحد منهم مقاطع فيديو للتوعية والتحسيس، فاختار من جانبه أن يطلعهم على قصيدة “أزمة وتفوت”، التي نالت إعجابهم، كما شجعته لمياء الزايدي وقالت إنها يمكن أن تكون موضوعا لأغنية.

“كان تشجيعهم وراء اتخاذ قرار أن تكون الأغنية بصوت الزايدي، فتعاونا مع الملحن رضوان الديري والموزع الموسيقي رشيد محمد علي وتولى إخراج الفيديو كليب هشام رفيع”، يقول سعيد باي، الذي قال إنه رغم الاشتغال عن بعد بحكم إقامته بالرباط ولمياء الزايدي بطنجة فقد كانت نتيجة العمل مرضية للطرفين.

وفي ما يخص خوض سعيد باي تجربة الغناء قال “أنا لست مغني، بل مؤدي فقط، كما أنني قمت بذلك بتشجيع من مجموعة من الأصدقاء”، مضيفا أنه يتوقع أن يكون تعاون جديد مع الفنانة لمياء الزايدي في أغنية جديدة من كلماته ستؤديها بمفردها.

وارتباطا بمجال التمثيل فقد شارك، أخيرا، سعيد باي في بطولة عدد من الأفلام السينمائية، التي مازال ينتظر خروجها للقاعات السينمائية ومن بينها “ليلة صيف” من إخراج فوزي بنسعيدي، و”راس الموسم” للمخرج محمد حسيمي و”أسماك حمراء” من توقيع المخرج عبد السلام الكلاعي و”الزنقة كونطاكط” للمخرج إسماعيل العراقي، الذي سيمثل المغرب في المسابقة الرسمية لمهرجان فينيسيا.

أمينة كندي