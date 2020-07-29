مفاوضات اكنادو مع الجيش تصل الباب المسدود

أندية وطنية وأجنبية تخطط لخطف اللاعب الايفواري ووكلاء يدخلون على الخط

فشل الجيش الملكي في استمالة هدافه جوزيف اكنادو، من أجل تمديد عقده لثلاث سنوات إضافية. ودخلت أطراف على الخط، من أجل تغيير وجهة اللاعب الايفواري تجاه البطولة الخليجية، وتحديدا في الدوريين القطري والاماراتي، كما تخطط أندية وطنية للتعاقد معه في الموسم المقبل، ضمنها الوداد والرجاء الرياضيين، اللذان يرغبان في الاستفادة من خدماته. وعلمت “الصباح”، أن إدارة الجيش الملكي اوقف مفاوضاتها مع اكنادو، بعدما تعثرت في للوهلة الأولى جراء التردد، الذي أبداه اللاعب الايفواري، علما أن عقده مازال ساري المفعول مع الجيش لسنتين إضافيتين. وكشف مصدر عسكري، فضل عدم ذكر اسمه، أن وكلاء لاعبين دخلوا على الخط في الفترة الأخيرة من أجل الضغط على اللاعب اكنادو والحيلولة دون تمديد عقده مع الفريق العسكري، مضيفا أن مسؤولي الجيش أوقفوا المفاوضات مؤقتا، في انتظار استئنافها من جديد، في حال أبدى اللاعب اكنادو رغبة في مواصلة مساره مع الفريق العسكري. ولم يخف المصدر نفسه سعي إدارة الجيش الملكي إلى تمديد عقد البرتغالي دنلسون بورغيس، باعتباره ذات أولوية قصوى في الوقت الراهن. عيسى الكامحي