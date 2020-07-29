إلغاء تصوير مشاهد لوثائقي بإسبانيا

العلوي يسرع وتيرة إنجاز شريط عن الشيخ ماء العينين

ألغى المخرج عز العرب العلوي تصوير مشاهد كانت مبرمجة لإنجازها بإسبانيا في إطار اشتغاله على شريط وثائقي يسلط الضوء على مسار العلامة الشيخ ماء العينين، إذ أكد ل”الصباح” أن مجموعة من العوامل حالت دون ذلك وفي مقدمتها انتشار وباء كورونا.

وقال عز العرب العلوي إن توقف تصوير الوثائقي لعدة أشهر بعد فرض الحجر الصحي بالمغرب أدى إلى توقف العمل وتجاوز المدة، التي كان يفترض تسليمه إلى إدارة القناة “الأولى”.

“كنا العقد يلزمنا على تسليم الوثائقي عن الشيخ ماء العينين يونيو الماضي، لكن توقف تصويره في ظل الحجر الصحي، دفعنا إلى طلب مدة إضافية لاستكمال العمل”، يقول عز العرب العلوي، الذي أكد أنه مباشرة بعد رفع الحجر الصحي تم تسريع وتيرة العمل، كما اتخذ قرار إلغاء تصوير مشاهد بإسبانيا حتى يكون العمل جاهزا لتسليمه بداية شتنبر المقبل تبعا للاتفاق مع قناة “الأولى”.

وفيما يخص المشاهد الخاصة بإسبانيا، قال عز العرب العلوي إنها لاستقاء شهادات مجموعة من الباحثين الإسبان بشأن مسار الشيخ ماء العينين، الأمر الذي سيكون صعبا في ظل الظروف الحالية، إذ لن يكون ممكنا العثور على من يمكن أن يدلي بتصريحات في مدة وجيزة، كما أنه في حالة التوفق في ذلك لن يقبل أي منهم التصوير داخل منزله، وذلك بتعاون مع طاقم بإسبانيا مادامت الظروف الحالية لا تسمح بتنقل طاقم من المغرب.

وأكد عز العرب العلوي أنه بمجرد رفع حالة الحجر الصحي تم التنسيق مع طاقم بموريتانيا من أجل إنجاز مجموعة من المشاهد الخارجية من بينها زاوية الشيخ ماء العينين والمكان الذي ولد به وفضاءات أخرى.

ودخل حاليا عز العرب العلوي مرحلة التوضيب، وذلك بعد الانتهاء من تصوير مشاهد أخرى من الشريط الوثائقي بمدن مغربية منها تزنيت والسمارة، حتى يكون العمل جاهزا لتسليمه في الوقت المتفق عليها مع إدارة قناة “الأولى”.

أمينة كندي