متقاضي يحدث الهلع بابتدائية أكادير

أحدث وجود متقاض بالمحكمة الابتدائية بأكادير، مصاب بكورونا هلعا وسط المتقاضين والموظفين، ما دفع الفرع المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل لدق ناقوس الخطر، ومساءلة المسؤولين بالنظر إلى خطورة الوضع الحالي للوباء والانتشار المقلق الذي يزداد يوما بعد يوم.

ودعا الفرع المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بأكادير، المسؤولين إلى التنزيل الصارم والصحيح للتدابير الاحترازية التي يتضمنها الدليل المحدث من قبل وزارة العدل أسوة بباقي المحاكم، خاصة بعدنا ظهور أول حالة إيجابية للأحد المرتفقين الذي كان حاضرا في جلسة القضاء الأسري.

وسجل الفرع تراخي المسؤولين في اعتماد التدابير الاحترازية، إثر انطلاق العديد من الجلسات دون مراعاة الظرفية، إضافة إلى دخول المرتفقين إلى المحكمة دون ارتداء الكمامة، وعدم قياس الحرارة، وغياب التعقيم.

وحمل الفرع وزارة العدل المسؤولية في ما يمكن أن تؤول إليه الأوضاع الوبائية داخل المحكمة، في حال استمرار التراخي وعدم التطبيق الصارم للتدابير الاحترازية، في ظل الانتشار السريع للوباء، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه انخرط منذ البداية في لجنة اليقظة التي أسست منذ ظهور الوباء ويتابع الوضعية بشكل جدي وميداني من خلال الوقوف على عمليات التطهير والعقيم والتوعية.

كريمة مصلي