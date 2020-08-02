شرطي ضمن عصابة فراقشية

أفرادها نفذوا سرقات في جنح الظلام استهدفت ماشية ضيعة ملكية

أمر رئيس الغرفة الثانية للتحقيق لدى محكمة الاستئناف بمكناس، الأحد الماضي، بوضع رجل أمن، برتبة مقدم شرطة رئيس، يعمل بالمصلحة الولائية للأمن بالعاصمة الإسماعيلية، رهن تدبير الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي تولال2، محددا ثامن شتنبر المقبل موعدا للشروع في استنطاقه تفصيليا حول المنسوب إليه، في ملف التحقيق عدد 2020/263.

وأحالت الضابطة القضائية للدرك الملكي بأزرو، المتهم (ر.أ)، الذي كان يعمل بالقصر الملكي بمكناس، على الوكيل العام للملك لدى المحكمة ذاتها، بعد ثلاثة أيام من اعتقاله وتمديد حراسته نظريا لدى المصلحة الولائية للشرطة القضائية، لفائدة البحث والتقديم، إذ طالب الغرفة الثانية للتحقيق بإجراء بحث معه، بعد متابعته من أجل جنايات تكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة بظروف استعمال السلاح والتعدد والليل والكسر واستعمال ناقلة ذات محرك، ومحاولة السرقة الموصوفة بالظروف نفسها، وجنحة الذبيحة السرية.

وذكرت مصادر”الصباح” أن إيقاف رجل الأمن جاء بعد ورود اسمه على لسان أفراد عصابة “فراقشية”، أوقفوا تباعا في تواريخ سابقة متفرقة، بتنسيق بين درك أزرو وعين اللوح، بناء على أبحاث وتحريات أعقبت اختفاء مجموعة من رؤوس الأبقار في ظروف غامضة من ضيعة “أداروش” الملكية، بعدما توصل درك المركز الترابي بعين اللوح بإشعار في الموضوع من قبل المسؤولين عن الضيعة.

وكشفت التحقيقات والأبحاث المكثفة، التي باشرتها عناصر الدرك، تورط رجل الأمن، الموقوف عن العمل، في مشاركة أفراد العصابة، الذين فاق عددهم 14 متهما، ضمنهم عاملون في الضيعة وجزارون، في تنفيذ عمليات سرقات موصوفة، في جنح الظلام، استهدفت عددا من رؤوس الأبقار بضيعة “أداروش”، المختصة في تربية وتسمين العجول والأبقار، وروجت لحومها بمحلات للجزارة بأزرو.

ولم يقف بحث الضابطة القضائية عند هذا الحد، بل واصلته بالاستماع إلى المتهمين قبل الوصول إلى حظيرة بهائم كانوا يستغلونها وشركاؤهم في إخفاء ما استولوا عليه من أبقار ومواش، إذ حجزت مجموعة من رؤوس الماشية، كشفت التحقيقات أنها متحصلة من سرقات نفذها أفراد العصابة بمناطق مختلفة ومتفرقة بالأطلس المتوسط.

وأفادت المصادر ذاتها أن البحث في القضية انطلق من خلال تجنيد عناصر دركية ومرشدين لرصد ومراقبة تحركات العاملين في الضيعة، لمعرفة ما إذا كانت لهم علاقة بتلك السرقات الموصوفة، قبل نصب كمين بعد معاينة سيارة مشبوهة، من نوع (بيكوب)، على متنها ثلاث بقرات، وتعقب آثار تحرك أشخاص كانوا على متنها، قبل أن يجري اعتقالهم.

وأضافت المصادر نفسها أن الشرطي الموقوف أنكر المنسوب إليه جملة وتفصيلا، إذ أصر على عدم معرفته بأفراد العصابة، مستغربا إقحامه في ملف ثقيل من هذا الحجم، وهو الإنكار الذي سيتحطم على صخرة مواجهته بعدة قرائن وأدلة مادية تؤكد علاقته بالقضية، وضلوعه في مشاركة“الفراقشية” في السطو على ماشية الضيعة.

يشار إلى أن ملف العصابة مازال رائجا أمام غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف، التي قررت في جلسة سابقة إرجاء الشروع في مناقشته إلى ما بعد العطلة الصيفية، بعدما رفض المتهمون محاكمتهم عن بعد.

خليل المنوني (مكناس)