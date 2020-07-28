منع التنقل يستنفر الفتح

استنفر قرار وزارتي الداخلية والصحة، القاضي بمنع التنقل لعدد من المدن، بسبب تفشي وباء «كورونا»، مسؤولي الفتح الرياضي، مساء أول أمس (الأحد).

وعلمت «الصباح»، أن عددا من مسؤولي الفريق الرباطي قطعوا عطلتهم الخاصة بنهاية الأسبوع، من أجل ترتيب عودة لاعبيه في الفئات الصغرى، إلى المدن المعنية بقرار منع التنقل منها وإليها، في الوقت الذي أرجؤوا تسريح باقي اللاعبين.

واضطر مسؤولو الفتح إلى اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة لتسريح اللاعبين، قصد تجنب المشاكل مع السلطات، في الوقت الذي قرروا معالجة مشكلة لاعبي الفريق الأول، أمس (الاثنين)، علما أن مجموعة منهم تقطن بالمدن المعنية بالمنع.

صلاح الدين محسن