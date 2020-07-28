جحيـم ليلـة النـزوح

ارتباك حكومي أخرج الوضع عن السيطرة وهروب كبير إثر قرار شبه فوري بإغلاق ثماني مدن

لم تملك الحكومة الجرأة على اتخاذ قرار الإغلاق الفوري للمدن الثماني، وتسبب أجل الساعات الخمس في فوضى عارمة بعد نزوح جماعي هربا من إعصار قرارات مرتبكة، كان عنوانها الرئيس “طلع تكل الكرموس نزل شكون قالها لك”، إذ لم تمر إلا أيام قليلة على دعوة الحكومة للمغاربة بتشجيع السياحة الداخلية وتعهدها بزيادة في عدد القطارات، حتى نزل قرار منع السفر من وإلى أهم المدن.

ودون مقدمات خرجت حكومة العثماني ببلاغ مشترك لوزارتي الداخلية والصحة، عشية أول أمس (الأحد) يمنع التنقل انطلاقا من أو في اتجاه مدن طنجة، تطوان، فاس، مكناس، البيضاء، برشيد، سطات ومراكش، بداية من منتصف الليل، بذريعة الارتفاع الكبير، خلال الأيام الأخيرة، في عدد الإصابات بفيروس “كورونا” بمجموعة من العمالات والأقاليم.

وعللت الحكومة قرارها المستعجل، المتبوع بخمس ساعات في الجحيم، بعدم احترام أغلبية المواطنين للتدابير الوقائية المتخذة، كالتباعد الاجتماعي، ووضع الكمامة واستعمال وسائل التعقيم، وذلك رغم توافرها بكثرة في الأسواق، مما أدى إلى زيادة انتشار العدوى، وارتفاع عدد الحالات المؤكدة، مهيبة بجميع المواطنين للالتزام التام بهذه التدابير، وإلا فإن المخالفين سيتعرضون للإجراءات الزجرية الصارمة، طبقا للقانون.

وحاولت الحكومة تدارك التداعيات المنتظرة بتعداد استثناءات من قرار الحظر، خاصة بالنسبة إلى الأشخاص ذوي الحالات الطبية المستعجلة، والأشخاص العاملين بالقطاع العام أو الخاص والمتوفرين على أوامر بمهمة مسلمة من قبل مسؤوليهم، مع شرط الحصول على رخص استثنائية للتنقل مسلمة من قبل السلطات المحلية، على ألا يشمل المنع حركة نقل البضائع والمواد الأساسية التي تتم في ظروف عادية وانسيابية بما يضمن تزويد المواطنين بجميع حاجياتهم اليومية.

وسابق الزمن عدد كبير من سكان البيضاء المتحدرين من مختلف مناطق البلاد من أجل الظفر بتذكرة ، إما عبر الحافلات أو سيارات الأجرة، أو حتى عبر النقل السري. وفي ظل الفوضى تحركت شبكات النقل السري، إذ اخترق أشخاص غرباء مختلق محطات المسافرين سعيا للبحث عن زبناء لا يترددون في ركوب الصعب ومهما بلغ الثمن، لكن البحث المضني عن السفر بأي وسيلة، صاحبته أحيانا عمليات احتيال، من قبيل تسويق تذاكر وهمية لمسافرين وجدوا أنفسهم ضحية نصب لأنهم اقتنوها خارج الشبابيك.

وتسببت إشاعة إضافة 24 ساعة أجلا على بداية سريان المنع، في توافد حشود المغادرين على “المعابر”، دون أن تتوفر فيهم شروط الاستثناء من المقتضيات الخاصة الواردة حصرا في البلاغ المشترك بين وزارتي الداخلية والصحة.

وطالب رئيس الحكومة المغاربة بالاكتفاء بالتواصل مع العائلة، فقط، عبر الهاتف خلال مناسبة عيد الأضحى، داعيا إلى المزيد من التضحية والصبر حتى يخرج المغرب منتصرا من الأزمة الصحية، وزاد أنه في حالة ضرورة السفر، يجب تفادي أيام العيد التي تشهد عادة ضغطا كبيرا.

ياسين قُطيب