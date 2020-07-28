المحمدية ينجو من كمين الخميسات

حافظ على الصدارة رغم التعادل و»الراك» والدشيرة يضربان بقوة

نجا شباب المحمدية من كمين اتحاد الخميسات، وتعادل معه بهدفين لمثلهما في قمة بطولة القسم الثاني، أول أمس (الأحد)، بملعب البشير بالمحمدية.

وسجل هدفي شباب المحمدية إسماعيل مترجي وعبد الغفور مهري، فيما سجل للخميسات لحسن الصالحي ومعاذ الطالب.

وكاد اتحاد الخميسات، السابع ب30 نقطة، أن يعود فائزا،بفعل الفرص التي أتيحت له في الجولة الثانية، والتي ارتكبت فيها عدة أخطاء في دفاع شباب المحمدية، عكس خط الهجوم، الذي أبان مؤهلات كبيرة.

ولخص أمين بنهاشم، مدرب شباب المحمدية، أطوار المباراة بالقول إنه أمر إيجابي أن تكون في أسوأ أحوالك ولا تفوز، مشيرا إلى “تثاقل اللاعبين في اتخاذ القرارات”.

وحافظ شباب المحمدية على الصدارة ب40 نقطة، متقدما بنقطتين عن الراسينغ البيضاوي الذي ضرب بقوة، وعاد بفوز ثمين من ملعب الكوكب المراكشي. بهدفين لواحد، وثلاث عن المغرب الفاسي، الذي أجلت مباراته أمام جمعية سلا، بسبب إصابة بعض مؤطرين ولاعبيه ب”كورونا”.

وأجلت أيضا مباراة وداد تمارة والنادي القنيطري للسبب نفسه.

وتراجع الكوكب المراكشي إلى المركز 14 ب24 نقطة.

واكتسح أولمبيك الدشيرة ضيفه شباب خنيفرة بأربعة أهداف لواحد، ليرتقي إلى المركز الخامس ب34 نقطة، فيما تعثر شباب السوالم، الرابع ب35 نقطة، من جديد، بتعادله في ميدانه أمام الاتحاد البيضاوي دون أهداف.

وعاد وداد فاس بفوز ثمين من ملعب شباب الحسيمة بهدف لصفر، رافعا رصيده إلى 30 نقطة في المركز السادس، فيما تقهقر شباب الحسيمة إلى المركز الأخير ب16 نقطة.

وعاد شباب بنكرير، المتعاقد مع المدرب حفيظ عبد الصادق، بتعادل من ملعب بلقصيري، دون أهداف، ليرتقي إلى المركز 13 ب26 نقطة، فيما يحتل الفريق القاسمي الرتبة قبل الأخيرة ب21 نقطة.

عبد الإله المتقي