تأجيل محاكمة مستخدمين بالجديدة

أجلت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الجديدة، أخيرا، النظر في الملف المتابع من خلاله خمسة متهمين، على خلفية سرقة مركز تجاري، لجلسة الثامن والعشرين من يوليوز الجاري لإعداد الدفاع.

وأحالت عناصر المصلحة الاقليمية للشرطة القضائية بالجديدة، أخيرا، على أنظار الوكيل العام بمحكمة الاستئناف، في حالة اعتقال، خمسة متهمين، ثلاثة منهم مستخدمون بمركز تجاري بالجديدة، إضافة إلى حارس، وشريكهم سائق سيارة أجرة صغيرة، ولايزال متهم سادس في حالة فرار، بعد تحديد هويته ومقر سكناه بالجديدة، وأمرت النيابة العامة المختصة، سابقا بتمديد فترة الحراسة النظرية لمدة 24 ساعة للموقوفين، من أجل تعميق البحث معهم، لإيقاف جميع المتورطين في الواقعة.

وعلمت “الصباح” أنه جرى إيقاف المتهمين الخمسة، على خلفية شكاية تقدمت بها إدارة المركز التجاري، للنيابة العامة على خلفية ضبطها عملية سرقة همت سلعا دون أداء قيمتها الحقيقية، بتواطؤ مستخدمين بصناديق الأداء، مع أحد شركائهم في العمليات الإجرامية.

أحمد سكاب (الجديدة)