استثناء وطني … تلميذان من “إلبيليا ليون” يتفوقان في اختبار المدرسة التقنية بباريس

تمكن تلميذان بالأقسام التحضيرية بمؤسسة “إلبيليا ليون” الإفريقية، فرع البيضاء، من تجاوز امتحان الأهلية “إكس” لولوج المدرسة التقنية بباريس.

وتعتبر هذه المرة الأولى التي ينال فيها تلاميذ بمؤسسة خاصة هذا الشرف والتفوق، علما أن 80% من تلامذة مؤسسة “إلبيليا ليون” نالوا شهادة البكالوريا بامتياز.

وسيمنح هذا الاستثناء، لمؤسسة “إلبيليا ليون”، امتيازا كبيرا سيجعلها ضمن المؤسسات الأفضل وطنيا، التي تحتضن تلامذة الأقسام التحضيرية.

وبخصوص نتائج البكالوريا، تواصل المؤسسة نفسها التمركز ضمن أفضل المؤسسات الوطنية، بما أن طلابها يسجلون نتائج باهرة منذ 2012، بحصولهم على الشهادة بامتياز.