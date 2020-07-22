6 حالات لكورونا ب”الماص”

سجلت 6 حالات للإصابة بفيروس كورونا بالمغرب الفاسي لكرة القدم اليوم (الأربعاء)، على بعد أربعة أيام من استئناف البطولة.

وقالت مصادر مطلعة إن الحالات هي لثلاثة أعضاء من الطاقم التقني والمعد البدني وثلاثة لاعبين، فيما تحول الشكوك حول شخصين آخرين، تم إخضاعهم لتحليلات جديدة أمس أيضا، بغض النظر عن إمكانية مخالطة المصابين لأشخاص آخرين، سواء من الفريق أو الفرق التي واجهوها خلال فترة الإعداد الحالية.

وأحيل المصابون على مندوبية وزارة الصحة بفاس، التي طلبت نقلهم إلى مستشفى بمكناس مخصص لاستقبال المصابين بكورونا، قصد تلقي العلاج، كما تم إبلاغ الجامعة بذلك.

عبد الإله المتقي