دار النجارة، علامة تجارية تابعة ل 10 رجب، شركة رائدة في صناعة الأبواب، الخزائن، المطابخ، الأبواب التقنية في المغرب و إفريقيا

تتوفر حاليا شبكة دار النجارة على 8 نقاط البيع )2 بالدارالبيضاء، المحمدية، مراكش، فاس، مكناس، الناظور، أغادير(، و تبحت عن أصحاب إمتياز جدد(franchisés) بالمدن الأخرى بما فذلك الدارالبيضاء

يتم توفير الدعم من حيث التنظيم، دورات تكوينية، استراتيجية التسويق، و ذلك تبعاً لمعايير دولية.

إمكانية التمويل البنكي ضمن برنامج إنطلاقة.

رقم الهاتف : 37 81 36 61 06 / البريد الإلكتروني : contact@darnjara.ma