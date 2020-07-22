تفاصيل تفكيك عصابة “الطاكسي”

مكونة من 4 أفراد يسخرون سيارة أجرة مزيفة ويسلبون ركابها مابحوزتهم تحت التهديد بالسلاح

إنجاز: عبد الله غيتومي (سيدي بنور)

تمكن كمال التازيري، قائد سرية الدرك الملكي بسيدي بنور، بتنسيق مع مصالح الدرك بالرباط والمركز الترابي بالزمامرة أول أمس (الأحد)، من وضع اليد على عصابة “الطاكسي الكبير” المكونة من أربعة أفراد تتراوح أعمارهم بين العشرين سنة والثلاثين وكلهم من ذوي السوابق، سخروا سيارة أجرة مزيفة للإيقاع بضحاياهم من الركاب، والذين فاق عددهم 25 ضحية كلهم من الذكور.

انطلقت الخطوة الأولى لاقتفاء أثر العصابة التي وصفت بالخطيرة جدا، من شكاية تقدم بها ضحية يتحدر من الزمامرة، أفاد من خلالها أنه في الصباح الباكر وقبل خمسة أيام، أوقف سيارة أجرة كبيرة تحمل شارة “طاكسي” وعلى متنها أربعة أشخاص ولما استوى وسطهم في المقاعد الخلفية، أشهروا في وجهه سكاكين وأرغموه على تسليمهم هاتفه المحمول ومبلغ 500 درهم، قبل أن يقوموا بإنزاله من السيارة بعد مسافة قصيرة من المسير ودون أن يلحقوا به أذى.

الهاتف المسروق مسلك إلى العصابة

تفاعل درك سيدي بنور بالجدية اللازمة مع الشكاية، لأن الأمر يوحي بأنهم أمام عصابة كلما طال أمد إيقافها اتسعت دائرة ضحاياها، ودخلت المصالح المركزية على الخط ، وكان الهاتف المسروق معبرا أوصل المحققين إلى الرأس المدبر في زمن قياسي لم يتعد ثلاثة أيام فقط، إذ تم تحديد مكانه بسيدي رحال، وبواسطة فريق دركي من سيدي بنور والزمامرة متمرس على مثل هذه الحالات، تم إيقافه بواسطة كمين محكم، ثم توالت الإطاحة بشركائه، الذين يتحدرون من البيضاء وسطات والزمامرة.

تنقيط وسوابق بالجملة

أفضى تنقيط عناصر العصابة إلى كشف سجلهم الحافل بتعدد السرقات بيد مسلحة، واعتراض السبيل ، وسبق لأحدهم أن أمضى 12 حبسا نافذا، بينما آخر أمضى 9 سنوات حبسا نافذا لضلوعهما في السرقات بالعنف ، بينما الثالث كان موضوع مذكرة بحث من قبل درك أولاد عبو لتورطه في السرقة بالسلاح الأبيض.

وجميعهم كانوا موضوع بحث من قبل المركز القضائي للدرك بالجديدة ، لارتكابهم في أمد لم يمض عليه التقادم ، جناية اعتراض سبيل أحد الضحايا وسلبه سيارة من نوع ” بيكوب ” وبضعة ملايين.

15 هاتفا محجوزا و25 ضحية

لدى إيقافهم حجز لديهم 15 هاتفا من ” ماركات ” مختلفة ، أفادوا أنها متحصلة من عمليات سلب وسرقة ، وصلت إلى 25 عملية استهدفت بالخصوص تجارا بمحيط أسواق اسبوعية .

وأقروا بأن نشاطهم الإجرامي جهوي ، إذ نفذوا سرقات بكل من الزمامرة والجديدة وسطات وبرشيد والبيضاء، خاصة بمنطقة الرحمة ، مستعملين سيارة كراء من نوع ” دوكر ” بيضاء شبيهة بتلك المستعملة في ” الطاكسي الكبير ” ، تم حجزها كذلك لفائدة البحث، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالجديدة ، وأنهم يتصيدون ضحاياهم، وضمنهم موظفون قبل طلوع الشمس ، ويتحاشون الوقوف في موقف سيارات الأجرة، مخافة افتضاح أمرهم .

الضحايا يتعرفون عليهم بسهولة

مباشرة بعد الإيقاع بالعصابة، تم استدعاء العديد من الضحايا ، الذين تقدموا بشكايات في وقت سابق لدى عدد من مراكز الدرك الملكي بجهة البيضاء سطات ، وكلها تطابقت في المعلومات التي أدلوا بها بخصوص تشابه ظروف تعرضهم إلى سرقات تحت التهديد ، كما أن الضحايا تعرفوا على الجناة الأربعة بكل سهولة وتلقائية ، وتمسكوا بمتابعتهم أمام العدالة .