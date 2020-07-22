الرصد الوبائي ليوم الأربعاء … 220 حالة جديدة

النقاط الرئيسية في تصريح منسق المركز الوطني لعمليات طوارئ الصحة العامة بوزارة الصحة، معاد لمرابط، اليوم الأربعاء:

– تسجيل 220 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و247 حالة شفاء، و5 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة المنصرمة.

– العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بلغ 17 ألفا و962 حالة.

– مجموع حالات الشفاء التام ارتفع إلى 15 ألف و636 ألف حالة بنسبة تعاف بلغت 87,1 في المائة.

– ارتفع عدد الوفيات إلى 285 حالة بمعدل إماتة ناهز 1,6 في المائة.

– تسجيل 130 في المائة من الحالات الجديدة في إطار منظومة تتبع المخالطين.

– توزيع الحالات حسب الجهات:

44 حالة بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة

50 حالة بجهة فاس-مكناس

66 حالة بجهة الدار البيضاء-سطات

39 حالة بجهة مراكش-آسفي

5 حالات بجهة الرباط-سلا-القنيطرة

7 حالات بالجهة الشرقية

حالاتان بجهة العيون-الساقية الحمراء

3 حالات واحدة بجهة الداخلة-واد الذهب

4 حالات درعة تافيلالت

– مجموع الحالات النشطة 2041 حالة.

– وزارة الصحة تؤكد على ضرورة احترام كافة وسائل الحماية (التباعد البدني، وارتداء الكمامات، والمواظبة على غسل اليدين)

– ضرورة استعمال تطبيق “وقايتنا” مع تشغيل تقنية البلوتوت بصفة مستمرة لتمكين الوزارة من تتبع المخالطين.

– لتجنب عدوى مرض “كوفيد 19” بأماكن العمل: يجب الالتزام بالاجراءات الاحترازية، خاصة استعمال الأقنعة الواقية بصفة مستمرة خلال ساعات العمل، وغسل اليدين بشكل منتظم من قبل المستخدمين والزبناء،

– التأكد من نظافة أماكن العمل مع احترام إجراءات التطهير، واحترام المسافة الآمنة بين العمال والحرص على التباعد الجسدي في أماكن العمل، والحرص على التهوية الطبيعية لأماكن العمل.

– ضرورة حرص المشغلين على إعلام وتحسيس الأجراء حول المخاطر المرتبطة بهذا الفيروس، ووسائل الحماية المعتمدة، وتأهيل المرافق الصحية في مكان العمل.

– الحرص على عدم الالتحاق بالعمل في حالة ظهور أعراض تنفسية كالحمى والسعال والعطاس قبل التأكد من تشخيص الحالة وعدم ارتباطها بالفيروس المستجد طبقا للإجراءات الجاري بها العمل.