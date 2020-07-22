النصب والاحتيال يطيحان بضابط شرطة

وضعت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالرباط، حدا لمسلسل النصب والاحتيال، بطله ضابط شرطة يعمل بالمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني “ديستي”، نصب على العشرات من الضحايا.

وحسب مصادر “الصباح”، يأتي التحقيق مع الضابط الموقوف، بعد أن تمكنت المصالح الأمنية بالرباط، الأحد الماضي، من إيقافه، إثر معلومات دقيقة توصلت بها من قبل مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.

وأضافت المصادر ذاتها، أن المعلومات الأولية للبحث، كشفت أن الضابط الموقوف كان يتربص بالحالمين بولوج وظيفة بأسلاك الأمن الوطني لتنفيذ مخططاته في النصب عليهم، إذ كان ينتحل صفة عضو في لجنة الاختبارات الشفوية لامتحانات الولوج لأسلاك الشرطة، لإيهام ضحاياه بقدرته الفائقة على التوسط لهم في اجتياز المباريات مقابل مبالغ مالية متفاوتة.

وأوردت مصادر متطابقة، أن ضابط الشرطة ب”ديستي” تم ضبطه في حالة تلبس بارتكاب أفعاله الإجرامية، بعد محاصرته بالرباط وهو يتسلم مبلغا ماليا من أحد ضحاياه.

وكشفت مصادر “الصباح”، أن إيقاف المتهم، يأتي تفعيلا للقانون وانسجاما مع سياسة الأيادي النظيفة التي أطلقها عبد اللطيف حموشي، منذ تعيينه على رأس المديرية العامة للأمن الوطني، والرامية إلى توطيد مبادئ الحكامة والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، والتخليق في صفوف الجهاز الأمني، لتفادي كل ما يسيء إلى صورته، مهما كانت صفة ورتبة الموظف الأمني. وباشرت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة، مع الموقوف المتهم بالنصب والاحتيال، لتحديد باقي الأفعال الإجرامية التي يمكن أن يكون متورطا فيها، إضافة إلى تحديد ما إن كانت له علاقة بشبكة ما، لإيقاف باقي المتورطين المحتملين في القضية.

وأصدرت المديرية العامة للأمن الوطني، بلاغا أكدت فيه واقعة الاعتقال، إذ أفادت في بلاغ لها، أن الموظف المذكور تم ضبطه بالرباط وهو في حالة تلبس باستلام مبلغ مالي من أحد الضحايا، كما تم الاستماع إلى شخص آخر كان ضحية الأفعال الإجرامية نفسها.

محمد بها