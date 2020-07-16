5 أغذية لتقوية مناعة الطفل

ينصح المختصون في التغذية بالحرص على تزويد الطفل بخمس مواد تساعده على تقوية مناعته وأولاها الحمضيات، لأنها تعتبر غنية بفيتامين “س”، الذي يتفوق على كثير من الأطعمة لمحاربة فيروس كورونا.

وتعتبر اللحوم الحمراء ثاني الأطعمة، التي ينصح بها باعتبارها مصدرا مهما لمادة الحديد الضروري لتقوية جهاز المناعة، كما أنها غنية بفيتامين “ب 12” و”6″، كما تساعد على نمو الطفل.

أما ثالث ورابع مادة غذائية مهمة لتقوية مناعة الطفل فهي على التوالي البيض، الذي يعد غنيا بفيتامين “أ” ويحتوي على البروتين المهم للنمو، والحبوب الكاملة الغنية بفيتامين “ب”، الذي يعزز جهاز المناعة ويزيد من مقاومة البكتيريا. أما العسل فيعتبر المادة الغذائية الخامسة، التي ينصح بتقديمها للأطفال لأنه يساعد على تقوية جهاز المناعة ومقاومة الفيروسات.

أ. ك