سيارة بلوحة أرقام “كوفيد 19”

أثارت سيارة تحمل لوحة أرقام تشير إلى فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، حيرة موظفي مطار أديلايد الدولي جنوبي أستراليا، الذين قالوا إنها متوقفة هناك منذ عدة أشهر. وأرسل عامل المطار ستيفن سبري، صورة لسيارة “بي إم دبليو” سيدان رمادية تحمل لوحة أرقام “كوفيد 19″، إلى مكتب هيئة الإذاعة الأسترالية “إي بي سي” في المدينة، وقال إن السيارة تركت في موقف سيارات للموظفين، قبل بدء عمليات إغلاق فيروس كورونا في أستراليا.

وأضاف سبري، أن السيارة كانت متوقفة منذ فبراير الماضي وظلت هناك عندما ذهب معظم العاملين في المطار في عطلة لعدة أسابيع، كما أشار إلى أنها كانت مغطاة بغطاء، لكنه تناثر بسبب رداءة الطقس.

غوريلا يخضع لاختبار كورونا

اختبر غوريلا في ميامي الأمريكية للكشف عن احتمال إصابته بفيروس كورونا بعد أن أصيب بحمى منخفضة الدرجة، وفقا لحديقة الحيوان الخاصة بالولاية ذاتها. وخضع الغوريلا “شانغو”، البالغ من العمر 31 عاما، إلى الاختبارات، التي جاءت سلبية، أثناء تلقي العلاج الطبي لجرح ناتج عن عضة كبيرة، وفقا لحديقة حيوان ميامي. وقال مسؤولو الحديقة إن الحيوان أصيب بالجرح بواسطة شقيقه “بارني”، البالغ من العمر 26 عاما، عندما اشتبكا في صراع. وأضافت حديقة الحيوان أن الغوريلا نقل الأربعاء الماضي إلى مستشفى للحيوانات، حيث خضع لفحوصات بالأشعة واللقاحات والموجات فوق الصوتية وغيرها .وقال المسؤولون إنه رغم أن جروح العضة تبدو “عميقة للغاية”، لم يكن هناك ما يشير إلى أنه سيكون هناك ضرر دائم.

معرض يساعد زواره على السرقة

اقترحت قاعة للعرض الفني في طوكيو على الزوار “سرقة” الأعمال، التي يريدون إلا أن جزءا من هذه “الغنائم” عرضت سريعا عبر موقع للمزادات العلنية. واعتقد المنظمون بداية أن هذا الحدث سيكون سريا بعض الشيء إلا أن الخبر انتشر سريعا عبر وسائل التواصل الاجتماعي فتقاطر نحو مائتي شخص عند الافتتاح. وأبدى “اللصوص” فعالية كبيرة، إذ “سرقوا” أعمال المعرض في أقل من عشر دقائق، فيما كان مقررا أن يستمر عشرة أيام.