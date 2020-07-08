اعتماد تدابير وقائية جديدة قبل عيد الأضحى

في إطار الاستعدادات للاحتفال بعيد الأضحى المبارك، تخبر وزارة الداخلية ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات جميع المهنيين والفاعلين المعنيين بالتدابير اللازمة التي يجب اتخاذها لضمان الظروف الصحية المناسبة في سياق جائحة كوفيد 19.

وعليه، وفي سياق الظروف الحالية لجائحة كوفيد 19 ، وإضافة لتدابير رصد وتتبع الحالة الصحية للحيوانات وشروط الصحة والنظافة، وجب التأكيد على مراعاة تدابير وقائية إضافية في سياق هذا الوباء على مستوى جل مراحل السلسلة.

وفي هذا الإطار، تم اتخاذ الإجراءات التالية:

1 . إصدار دليل الإجراءات الصحية الوقائية ضد كوفيد 19 الواجب تطبيقها يوم العيد، وخاصة إجراء الكشف الصحي للجزارين والتدابير التنظيمية التي يجب تنفيذها في أسواق الماشية المخصصة لعيد الأضحى.

2 -إحداث أسواق مؤقتة إضافية لتعزيز الأسواق الموجودة خلال فترة عيد الأضحى.

3 – تعزيز تدابير المراقبة على نقل الحيوانات المخصصة للعيد في جميع أنحاء التراب الوطني.

4. توسيع نطاق الإجراءات الصحية، لتشمل المهن الموسمية المرتبطة بعيد الأضحى وذلك حفاظا على فرص الشغل المحدثة بهذه المناسبة.

وبهذه المناسبة، تظل جميع المصالح المختصة للوزارتين معبئة لمواصلة التحضيرات الضرورية لضمان تنفيذ التدابير المطلوبة والامتثال للشروط الصحية اللازمة لحسن سير

الاحتفالات بعيد الأضحى المبارك في سياق جائحة كوفيد 19، وبتنسيق تام ووثيق مع جميع القطاعات والمؤسسات والجماعات والمنظمات المهنية المعنية.