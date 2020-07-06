ابتزاز قاصرات من قبل شبكة يتحرك أفرادها على دراجات نارية من نوع “تي ماكس“

كشفت تطورات ملف العنف ضد الأطفال والاختطاف والاحتجاز أمام المحكمة الزجرية للبيضاء تحت رقم 19.2641.2127، وجود دعارة بخدمة التوصيل إلى الزبائن،و تعرض قاصرات للابتزاز والتهديد والانتقام من قبل أفراد شبكة يتحرك أفرادها على دراجات نارية من نوع “تي ماكس”.

وكشفت تسريبات تسجيلات صوتية تهديدات صادرة عن شخص يوجد في حالة سراح مؤقت ضد ثلاث قاصرات، لإرغامهن على الامتثال لأوامر شبكة شبه عائلية تستعمل الزواج السري وكمائن الخيانة الزوجية للضغط على ضحاياها من حسناوات ينتمين إلى عائلات ميسورة.

وأوضحت إحدى الضحايا لدى الاستماع إليها من قبل الضابطة القضائية أنها أرغمت على الذهاب إلى منازل بالبيضاء وممارسة الجنس مع أصحابها، بعد إجبارها على تناول الأقراص المهلوسة.

وأفادت القاصر أنها كانت تتعرض للضرب العنيف والتعذيب والابتزاز والتهديد بنشر صور وفيديوهات تظهر فيها مع أشخاص في وضعيات حميمية، إذا هي رفضت الامتثال للاستغلال الجنسي في الأمكنة التي كان تقاد إليها، وتحتجز فيها إذ تكون أبوابها ونوافذها موصدة.

ومن جهته أوضح والد الضحية الذي سبق أن تعرض بدوره لاعتداء الزوج، أنه رفع دعوى قضائية بشأن تعرض ابنته القاصر للعنف الجسدي والاستغلال الجنسي، موضحا أنها أرغمت على الزواج عن طريق قضية سبق أن بتت فيها ابتدائية البيضاء في دجنبر 2018.

وتبعا للإفادات الوارد في شكاية الأب وتصريحات القاصر، ألقي القبض على مختطفها بمنطقة درب عمر بالبيضاء، بعد ربط الاتصال بالنيابة العامة لدى محكمة الاستئناف وإطلاعها على حيثيات القضية والحصول على تعليمات بوضعه تحت تدبير الحراسة النظرية لفائدة البحث والتقديم، وعند إجراء جس وقائي عليه تم العثور بحوزته على أقراص مهلوسة من نوع “إكستازي” وكبسولة مسحوق أبيض، تبين أنه كوكايين تم حجزها منه وتكلفت فرقة محاربة المخدرات بالاستماع إليه بخصوص هذا الشق.

وبعد التصريحات التي أدلت بها الضحية، تم الانتقال برفقتها إلى دار لمان بالحي المحمدي، بدلالة منها وتكلل الإجراء بإيقاف أحد المتهمين، دون العثور على مرافقيه أو التوصل إلى هوياتهم.

وأكد الشريك خلال الاستماع إليه أنه يعرف الضحية عن طريق زوجها، وأنه كان يلتقيها بين الفينة والأخرى بمعية زوجها في جلسات خمر وشيشة، نافيا ممارسة الجنس عليها سواء برضاها أو بإجبارها عليه، في حين أكدت المشتكية أنه مارس عليها الجنس رفقة أصدقائه باتفاق مع زوجها، عندما تسقط تحت تأثير المخدرات القوية.

ياسين قُطيب