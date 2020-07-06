الملك يهنئ الرئيس المالاوي بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى لازاروس تشاكويرا، رئيس جمهورية مالاوي، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، عن أحر التهاني وأخلص المتمنيات للرئيس لازاروس تشاكويرا بموفور الصحة والسعادة، وللشعب المالاوي بمزيد النماء والازدهار.

وأكد جلالة الملك، بهذه المناسبة، للرئيس تشاكويرا الحرص القوي لجلالته على “العمل سويا معكم ، من أجل تعزيز علاقات الأخوة والتعاون المثمر التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية مالاوي، بما يستجيب لطموحات شعبينا الشقيقين، ويخدم وحدة قارتنا الإفريقية وتقدمها”.