ضبط 138 حالة غش خلال المحطة الأولى من امتحان البكالوريا بجهة البيضاء

أعلنت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء سطات، أنه تم ضبط 138 حالة غش خلال المحطة الأولى من الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا (دورة يوليوز 2020)، على مستوى الجهة .

وأوضحت، في بلاغ لها، أن هذه المحطة شهدت كما جرت بذلك العادة، تفعيل اجراءات زجر الغش، حيث تم ضبط 138 حالة، حررت في شأنها محاضر، ستعرض لاحقا على اللجن الجهوية كي تتخذ في حق مرتكبيها العقوبات التأديبية المنصوص عليها في قانون زجر الغش في الامتحانات المدرسية .

وحسب البلاغ، فإن هذه المحطة، التي ” مرت في ظروف جيدة “، تميزت أيضا بحضور 18960 مترشحة ومترشحا من أصل 23663 مترشحا، من بينهم 8835 مترشحا حرا، أي بنسبة حضور إجمالية بلغت 80 في المائة .

وفضلا عن ذلك، فإن اختبارات هذا القطب، عرفت أيضا اجتياز 6 مترشحين مصابين بفيروس كوفيد 19 هذا الامتحان بالمركز المحدث بالمستشفى الميداني ببنسليمان، و48 مترشحة ومترشحا في وضعية إعاقة، كما شارك في اختبارات هذا القطب 112 مترشحة ومترشحا داخل المؤسسات السجنية بكل من الجديدة وسطات وبرشيد وعين السبع.

وتمت الإشارة كذلك إلى أن هذه المحطة، مرت في ظل الإجراءات الوقائية المتخذة في جميع مراكز الامتحان، البالغ عددها 360 مركزا موزعة بين ست عشرة مديرية إقليمية.

وتجدر الإشارة إلى أن المحطة الموالية ، التي تهم اجتياز اختبارات قطب العلوم بمسالكه العلمية والتقنية، وكذا مسالك البكالوريا المهنية، تجري أيام 6 و7 و8 و9 يوليوز الجاري، باعتماد التدابير التنظيمية والإجراءات الوقائية ذاتها المعتمدة في المحطة ا لأولى من هذا الاستحقاق الوطني .