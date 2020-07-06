تسجيل 114 إصابة جديدة صباح الاثنين

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 114 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد حتى العاشرة من صباح اليوم الإثنين ، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بالمملكة إلى 14 ألفا و 329 حالة.

وأضافت الوزارة، على بوابتها الرسمية الخاصة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب “www.covidmaroc.ma”، أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض حتى الآن ارتفع إلى 9837 حالة بعد تماثل 112 حالة جديدة للشفاء، فيما استقر عدد حالات الوفاة عند 235 حالة .

وبلغ العدد الإجمالي للحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي 758 ألفا و 747 حالة .

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.