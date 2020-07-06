“Aradei Capital” تفتح مراكزها التجارية لزبنائها يوم الخميس 25 يونيو 2020

أعلنت «Aradei Capital» المتخصصة في العقار التجاري، عن إعادة فتح مراكزها التجارية في وجه الزوار بكل من طنجة وفاس ومكناس والدار البيضاء والرباط ومراكش والجديدة وآسفي.

وأشارت الشركة المغربية، في بلاغ صحفي توصلت به هسبريس، أن إعادة الفتح ستكون مرفوقة باحترام تام وصارم للتدابير الصحية التي أصدرتها الحكومة لمحاربة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وذكرت “Aradei capital” أنه ضماناً لإعادة فتح آمن لزبنائها ومستأجريها ومستخدميها، عملت على وضع وتنفيذ نظام صحي صارم قبل وبعد إعادة فتح المراكز التجارية، تم إدراجه في دليل الإجراءات الصحية اللازم اتخادها.

وتملك «Aradei Capital» العديد من المراكز التجارية في جميع أنحاء المملكة، منها “Socco alto” في طنجة، و”Borj Fez” في العاصمة العلمية و”almazar” في مراكش و”Sela plaza” في دار بوعزة وتاركا، إضافة إلى “Label Gallery” في كل من مكناس والرباط والجديدة وآسفي.

كما أعلنت الشركة أنها عملت على تجهيز المراكز التجارية بمجموعة من التجهيزات التقنية المهمة، كما تم تكوين الموظفين على جميع تدابير الوقاية الصحية التي تتطلبها الظرفية الحالية المتسمة بتفشي فيروس كورونا المستجد.

وقد تم تنفيذ كل هذه الإجراءات قبل الافتتاح بدءًا بالتعقيم الكامل للمراكز التجارية، وقد تحقق ذلك من خلال تعزيز فريق النظافة الذي عمل على تعقيم الأسطح التي من المحتمل أن تكون على اتصال مستمر بأيدي المستخدمين مثل المقابض والأزرار في المصاعد والسلالم الكهربائية.

كما استثمرت الشركة أيضاً في الجانب الصحي من خلال تزويد جميع مراكز التسوق الخاصة بها برشاشات للقيام بالتعقيم المنتظم بواسطة مبيد للفيروسات مُصادَق عليه من طرف وزارة الصحة، إضافة إلى تجهيزات تعقيم عند كل مدخل ومطهرات كحولية ومعدات أوتوماتيكية بتقنية الأشعة تحت الحمراء.

بهدف تجنب الاتصال بالأسطح ومنع انتشار الفيروس، تم تجهيز جميع المراحيض بنظام أوتوماتيكي يعمل بالأشعة تحت الحمراء لاستعمال الصابون وصنابير الماء، كما أن الدخول إلى المراكز مشروط بقياس درجة الحرارة بواسطة كاميرات حرارية، بالإضافة إلى أنه يُمنع دخول أي شخص لا يرتدي الكمامة.

وبهدف ضمان مسافة أمان كافية بين الزوار داخل المراكز التجارية للمجموعة، تم وضع علامات أرضية وإشارات في الممرات، كما وُجهت تعليمات صارمة إلى المسؤولين عن العمليات وحراس الأمن بمنع أي تجمع للأشخاص.

ولم تتوقف إجراءات الشركة عند هذا الحد، بل تم وضع نظام للتشوير مرفوقا برسائل صوتية تذكر باستمرار بضرورة احترام مسافة الأمان والامتثال للقواعد الصحية التي يجب اتباعها.

وقال عمر يعقوبي، نائب المدير العام بالشركة، إن المراكز التجارية التابعة ل “Aradei Capital” فتحت أبوابها منذ يوم الخميس 25 يونيو، مشيراً إلى أن كل الإجراءات الضرورية تم التخطيط لها لضمان استقبال الزبناء في أقصى درجات الأمان.

وتؤكد الشركة أن سلامة الزبناء والموظفين والشركاء تعتبر أكثر من أي وقت مضى أولوية لها، مع إطلاق حملة تواصل واسعة تحت اسم «#MieuxVousRetrouver» و«#نتلقاو من جديد» تعد بتجربة تسوق جديدة بأمان تام للجميع.

https://youtu.be/8QWacnFYkWE