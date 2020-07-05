تهنئة ملكية لرئيس الرأس الأخضر

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى خورخي كارلوس دي ألميدا فونسيكا، رئيس رئيس جمهورية الرأس الأخضر، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيد استقلالها.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، عن أحر التهانئ للرئيس دي ألميدا فونسيكا ، مقرونة بمتمنيات جلالته لشعب الرأس الأخضر بالتقدم والرخاء.

ومما جاء في برقية جلالة الملك ” وأغتنم هذه المناسبة لأعرب لكم عن ارتياحي العميق لأواصر الصداقة والأخوة الممتازة التي تربط بين بلدينا، مؤكدا لفخامتكم عزمي القوي على مواصلة عملنا المشترك من أجل الارتقاء بعلاقاتنا الثنائية إلى أعلى المستويات، لما فيه صالح شعبينا وقارتنا الإفريقية”.