رسالة من الملك إلى الرئيس الجزائري

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عبد المجيد تبون ، وذلك بمناسبة عيد استقلال بلاده.

وأعرب جلالة الملك في هذه البرقية ، عن أحر التهاني وأصدق المتمنيات للشعب الجزائري الشقيق باطراد التقدم والازدهار.

ومما جاء في هذه البرقية ” وإنها لمناسبة للتأكيد على متانة روابط الأخوة التي تجمع الشعبين الجزائري والمغربي ، والتي تستمد قوتها من ذلكم التضامن الأخوي الصادق الذي أذكى نضالهما البطولي من أجل الحرية والاستقلال ، وكذا من إيمانهما الراسخ بوحدة المصير المغاربي المشترك”.