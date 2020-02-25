تطبيق

أعلنت شركة “غوغل” الأمريكية عن توفر تطبيقها Socratic لمستخدمي نظام التشغيل الخاص بها “أندرويد”. وظهر تطبيق Socratic لأول مرة على “أندرويد” في 2017، وقد جاء بمهمة رئيسية تتمثل في مساعدة الطلاب في واجباتهم المدرسية، وهو ما جعل منه محط أنظار الشركات، وعلى رأسها شركة “غوغل”، وسبق أن أعلنت “غوغل”عن نيتها إدخال خوارزميات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها في التطبيق، وبعد الانتهاء من ذلك، أتاحت تطبيقها على iOs »”، والآن تتيحه وبشكل رسمي على “أندرويد”.

سينما

فاز فيلم “قصة زواج” بجائزة أحسن ممثلة في دور مساعد، في مسابقة الأوسكار الشهيرة، وهو فيلم من إنتاج “نيت فليكس”، وتدور أحداث الفيلم حول الزوجين تشارلي المخرج المسرحي (آدم درايفر)، ونيكول (سكارليت جوهانسن) الممثلة، التي تبدأ مسيرة تبشر بالنجاح في السينما قبل أن يدفعها حبها لتشارلي إلى التخلي عن هذا الحلم، والتركيز على المسرح بدلا من ذلك. ويعيش الزوجان في مدينة نيويورك ويبدو الأمر وكأن لا شيء سيعكر صفو تلك العلاقة، سيما في الدقائق الأولى التي نستمع فيها للزوجين، وقد كتب كل منهما رسالة يعدد فيها أدق تفاصيل ما يحبه في الآخر.

ع. ن