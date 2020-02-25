القبعات وتساقط الشعر

إذا كنت ممن يرتدون القبعات الرياضية باستمرار، “ستايل» خاصا بك أو حلا سريعا للتمويه على شعر غير مرتب، فنخبرك أن هذه العادة لا تسبب الصلع المبكر أو تساقط الشعر، عكس ما يروج عنها من ادعاءات، طالما أنك ترتديها بالطريقة الصحيحة ولا تجعلها ضاغطة على رأسك لتمنع بذلك وصول الدوم إلى البصيلات. ولعل أحد الأسباب التي دفعت الناس إلى الاعتقاد بصحة هذا الادعاء، هو كمية الشعر التي نجدها داخل القبعة بعد خلعها، فكلما رأيت هذا المشهد، تشعر بالقلق من أنك تخسر شعرك بوتيرة أسرع من العادية، وأنك قد تصاب في السنوات القليلة القادمة بالصلع إن استمر تساقط الشعر بهذه الوتيرة. لكن اطمئن، فمن الطبيعي أن يتساقط شعر رأسك بمعدل 80 – 100 شعرة يوميا، ويحل محل الشعر المتساقط آخر جديد.

بالمقابل، إذا كانت قبعتك ضيقة للغاية بحيث تترك علامة بارزة في بشرتك، فقد ترغب في العثور على غطاء رأس أكثر مرونة، خاصة إذا كنت ترتدي قبعة ضيقة جدا لفترات طويلة من الزمن، يوميا لعدة أشهر أو سنوات متتالية، فقد يتسبب ذلك في بعض الأضرار بالشعر، وقد يسبب تهيجا أو التهابا في البصيلات، وهذا بدوره قد يعزز تساقط الشعر.

يسرى عويفي