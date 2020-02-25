أضرار السهر

السهر عند البعض مزاج ومتعة ومن يشعر بذلك يطلق على نفسه «كائن ليلي»، ولكن هل يعلم هذا الكائن الليلي ماذا يفعل السهر في جسمه؟

للسهر أضرار نفسية وبدنية قد يهمك معرفتها إذا كنت من هذا النوع من الأشخاص، وأبرزها الاكتئاب، وعدم القدرة على الرؤية بوضوح، وضعف جهاز المناعة، وانخفاض النشاط الذهني، مع عدم القدرة على التركيز والانتباه، ناهيك عن ارتفاع ضغط الدم، وظهور هالات سوداء تحت العين وشحوب في الوجه، والإحساس بالصداع والغثيان وعدم التحكم في الأعصاب، مثل رعشة اليدين المستمرة، ثم التثاؤب المستمر في ساعات العمل والدراسة . وتسبب هذه العادة السيئة أيضا ظهور التجاعيد في سن صغير، والعديد من الاضطرابات النفسية مثل الشعور بالتوتر والقلق، فقد أثبتت الدراسات التي أجريت حديثا أن ارتفاع معدل اليقظة إلى أكثر من 17 ساعة يوميا، يؤثر على الصحة النفسية والتي تؤثر بدورها على أداء الإنسان في العمل والزواج والعلاقات الاجتماعية عموما. لذا تأكدوا من الحصول على الساعات الكافية للنوم، لتحسين جودة حياتكم وقضاء أيامكم بحيوية ونشاط لا سبيل لهما إلا عن طريق إراحة الجسد بالشكل المطلوب.

ي. ع