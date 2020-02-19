“إتش بي” بتقنيات عالية

أطلقت شركة «إتش بي»، «إليت دراغن فلاي»، وهو عبارة عن حاسوب محمول جديد مخصص للمهنيين كثيري التنقل، يتوفر على تقنيات عالية، ويتميز بالأناقة وبوزن قياسي أقل من كيلوغرام واحد.

ويتميز الحاسوب الجديد بأنه خفيف جدا وفائق الدقة، بحجم 13 بوصة، وتمتاز شاشته بقدرة تحول مثالية تبلغ نسبة 86 في المائة بالنسبة إلى الهيكل، كما يتوفر على بطارية مدمجة تدوم 24 ساعة.

ويعتبر الحاسوب الجديد أول جهاز محمول في العالم مصنوع من البلاستيك المعاد تدويره من نفايات المحيط، كما يتوفر على تقنية الاتصال اللاسلكي التي تمنح ثلاثة أضعاف سرعة نقل الملفات في أنظمة بيانات عالية الكثافة.

وتضمن ميزة «شور سانس» المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، التي يتوفر عليها المنتوج الجديد، حماية للمستخدمين أثناء التنقل، من هجمات البرامج الضارة، كما تمكن تقنية «شور ريكافر» التي يتوفر عليها، من استعادة المحتوى المدمج بأي وقت ليعمل بكفاءة تامة بعد القضاء على التهديدات.