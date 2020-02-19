صفقة تجر رئيس بلدية صفرو للمتابعة

اشتد الخناق على رئيس بلدية صفرو، الذي فقد الأغلبية، بعد التحاق مستشاري الاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية بالمعارضة إلى جانب الحركة الشعبية والاستقلال، بعد انفجار ما أسمته مصادر «الصباح» فضيحة التسوية الودية، التي عقدها الرئيس المنتمي إلى العدالة والتنمية، مع إحدى الشركات، والاتفاق على منحها مبلغ 500 مليون، خارج قرار المجلس الجماعي، ودون تأشير من سلطة الوصاية.

واستغربت مصادر من داخل المجلس لقرار الرئيس، اللجوء إلى تسوية ودية مع شركة اختارت اللجوء إلى المحكمة من أجل تحصيل أموال، مقابل الأشغال التي قامت بها، علما أنها لم تحترم دفتر التحملات، وفشلت في إنهاء العمل في المدة، التي حددتها الصفقة.

وتنضاف هذه القضية إلى ملف آخر يعتبر من «إنجازات» الرئيس، وتصرفه في أموال الجماعة وممتلكاتها، حين تجرأ، قبل سنتين، على حرث أرض تبلغ مساحتها 45 هكتارا اقتنتها الجماعة، من أجل إنجاز مطرح بلدي بمدينة حب الملوك، وحصاد محصولها الزراعي، خارج أي مبادرة للسمسرة أو الكراء، وهي القضية التي جرى الاستماع إليه في شأنها، من قبل لجنة من الداخلية.

والغريب، يقول مستشار من داخل المجلس، هو أن المبلغ الذي حكمت به محكمة الاستئناف لفائدة الشركة، مقابل ما أنجزته، بعد القيام بخبرة في الموضوع، هو 290 مليون سنتيم، وليس 500 مليون، وكان من الواجب على الرئيس العودة إلى المجلس، لمناقشة هذه القضية، عوض اتخاذ قرار انفرادي، والتصرف في المال العام.

واتهم مستشار المعارضة الرئيس بتغيير معايير الصفقة، من خلال الاتفاق مع الشركة التي قاضته أمام المحاكم، على تغيير مصابيح الإنارة العمومية، دون إجراء صفقة جديدة تكمل الصفقة الأولى، وتخضع للمعايير القانونية.

برحو بوزياني