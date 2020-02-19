< شنايدر

أبرمت "شنايدر إلكتريك"، العاملة في مجال التحول الرقمي، اتفاقية شراكة مع الشركة المغربية "كازينوف"، من أجل إنشاء وحدة في المغرب متخصصة في تجميع لوحات توزيع الكهرباء المتصلة ذات التوتر المتوسط من مجموعة "RM6" من "شنايدر إلكتريك". وستوفر الوحدة الجديدة التي ستخصص في البداية للسوق الوطنية لتوزيع الكهرباء، حوالي 20 فرصة عمل، مع برنامج تكوين مهني حول مهارات إدارة الطاقة. كما ستسمح بإنشاء وحدة تجميع لوحات توزيع الكهرباء التي طورتها الشركة العالمية، مع زيادة القيمة المضافة المحلية، استجابة لمخطط تسريع التنمية الصناعية الذي يشهده المغرب.

< شغل

أفادت مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط حول وضعية سوق الشغل خلال 2019، أن الاقتصاد الوطني عرف خلال السنة الماضية، إحداثا صافيا لـ 165 ألف منصب شغل ( زائد 1.5 في المائة). وعزت المندوبية هذه الزيادة إلى إحداث 250 ألف منصب شغل بالوسط الحضري، وفقدان 85 ألف منصب شغل بالوسط القروي، مقابل إحداث 111 ألف منصب شغل خلال السنة ما قبل الماضية. وحسب المذكرة، أحدث قطاع الخدمات 267 ألف منصب شغل وقطاع البناء والأشغال العمومية 24 ألفا، ومجال الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية 17 ألفا، في حين عرف ميدان الفلاحة والغابة والصيد فقدان 146 ألف منصب. وحسب المذكرة، تراجع العدد الإجمالي للعاطلين ب 30 ألف شخص على المستوى الوطني، إذ بلغ مليونا و107 آلاف عاطل، وانتقل معدل البطالة، من 9.5 في المائة إلى 9.2 على المستوى الوطني، ومن 13.8 بالمائة إلى 12.9 بالوسط الحضري، ومن 3.6 بالمائة إلى 3.7 بالوسط القروي.

< هواوي

لأول مرة في تاريخ العلامة، تم تصنيف "هواوي" ضمن أفضل 10 علامات تجارية قيمة من قبل "براند فاينانس"، الشركة الرائدة في مجال تقييم العلامات التجارية والاستشارات الموجودة بالمملكة المتحدة. وصنفت "هواوي" أحد أفضل 10 علامات تجارية قيّمة لأول مرة على الإطلاق في تقرير الشركة ل 2020، الذي تم نشره أخيرا، لتكون "هواوي" الشركة الصينية الثالثة المدرجة في القائمة بقيمة علامة تجارية تبلغ 65.084 مليار دولار أمريكي، بزيادة 4.5 في المائة على نحو سنوي. وجاء في التقرير نفسه "من الواضح أن الفرصة الكبيرة القادمة في مجال صناعة الاتصالات، وتقنية شبكة الجيل الخامس تجذب منافسة شرسة، حيث تتوسع هواوي في الأسواق التي تغطيها تقليديا الشركات الغربية"، مضيفا "رغم إثارة الجدل، إلا أن العملاق الصيني يحرز تقدما واضحا، وتبلغ قيمته التجارية 65.1 مليار دولار أمريكي، وأصبحت الآن من بين أفضل 10 علامات تجارية قيمة في العالم لأول مرة".