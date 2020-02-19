4 محطات “شيل”

فتحت “فيفو إنيرجي” المغرب، الشركة المكلفة بتسويق وتوزيع الوقود والزيوت التي تحمل العلامة التجارية “شيل”، وغاز النفط المسال للعلامة التجارية “بوطاغاز”، أربع محطات للخدمة “شيل” في خريبكة وبن سليمان وتيط مليل ومراكش، مما يرفع عدد المحطات في شبكتها إلى 355 محطة، تقدم عروضا شاملة تتضمن فضاءات للمطاعم والترفيه والخدمات، على مساحات تتراوح بين 3.000 و10.000 متر مربع، إضافة إلى عروض التفريغ والميكانيك السريع وغسل السيارات والخدمات المرتبطة بالعجلات.

وتواصل الشركة، من خلال هذا الافتتاح، “إستراتيجيتها التنموية لتعزيز شبكتها ودعم التنمية الوطنية عبر تطوير خطة طموحة لافتتاح محطات جديدة. كما تسعى من خلال ذلك إلى توطيد سياسة القرب من الزبائن مع الاحتفاظ بريادتها وابتكارها لطريقة الاستجابة لانتظاراتهم”، حسب ما أكد جورج روبرتس، المدير العام للشركة في المغرب، في بلاغ توصلت “الصباح” بنسخة منه.