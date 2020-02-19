أرباح اتصالات المغرب تتراجع

خصصت «اتصالات المغرب»، الفاعل التاريخي في قطاع الاتصالات بالمغرب، 3.3 ملايير درهم من حصيلة نتائجها عن السنة الماضية، من أجل تغطية الذعيرة التي أٌقرتها الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات في حق المجموعة، إثر المخالفات التي وجهتها لها بسلوك ممارسات منافية لشروط المنافسة في ما يتعلق بالهاتف الثابت والولوج إلى الأنترنيت بالصبيب العالي.

وقررت اتصالات المغرب تخصيص مبلغ الذعيرة من النتيجة المالية للسنة الماضية، من أجل الأداء، إذا صدر أمر نهائي بالأداء. وقررت المجموعة تخفيض ربيحة السهم عن حصيلة السنة الماضية، إذ ستوزع مبلغ 5.54 دراهم عن السهم، بدل 6.83 دراهم التي وزعتها، خلال 2018.

وأشارت المجموعة إلى أن رقم معاملاتها وصل، خلال السنة الماضية، إلى 36 مليارا و 517 مليون درهم، مسجلا زيادة بنسبة 1.3 في المائة، واعتبرت أن هذه النتيجة تعكس مواصلة نمو أنشطتها وقدرتها على المقاومة في ما يتعلق بأنشطتها الخارجية، التي تواجه منافسة قوية متزايدة. وأكدت أن رقم المعاملات، ارتفع، خلال الربع الأخير من السنة الماضية، بنسبة 3.5 في المائة.

وتوسعت قاعدة زبنائها، إذ وصل عددهم الإجمالي إلى 67 مليونا و 500 ألف زبون، بفعل النمو المسجل في حظيرة الهاتفين المحمول والثابت بنسبة وصلت، على التوالي، إلى 5.2 في المائة و 3.5، إضافة إلى توسع محيط المجموعة بإدماج فاعل الاتصالات بتشاد «تيغو تشاد»، منذ فاتح يوليوز 2019.

وحققت المجموعة رقم معاملات عن أنشطتها بالمغرب في حدود 14 مليارا و 276 مليون درهم، بفعل نمو محتوى المحمول، الذي ارتفع نشاطه بنسبة 36 في المائة، خلال 2019، مقارنة بالسنة التي قبلها. ووصل عدد زبنائها بالمغرب إلى 20 مليونا و 100 ألف زبون.

ووصلت الأرباح الصافية للمجموعة مليارين و 726 مليون درهم، مقابل 6 ملايير و 10 ملايين درهم، خلال 2018، ما يمتثل تراجعا بناقص 45 في المائة، بسبب المبالغ المخصصة لمواجهة الذعيرة، التي أقرتها الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات في حقها.

عبد الواحد كنفاوي