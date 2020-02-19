باقة من “تمور وتمور”

أطلقت علامة “تمور وتمور»، لمناسبة حلول السنة الجديدة، باقة جديدة من تشكيلات التمور المميزة والنادرة، المكونة من تمر “المجهول» المغربي الشهير ومشتقاته، مع الشوكولاطة الفاخرة والحلويات الراقية، وهي الباقة المكونة من ثلاثة أصناف، واحد بالزنجبيل والثاني بالشوكولاتة السوداء والصنف الثالث بالتوت البري.

كما تمنح دار “تمور وتمور» لزبائنها فرصة اكتشاف إبداعات الصناعة التقليدية المغربية الأصيلة، من خلال تعبئة منتوجاتها في علب معدنية فاخرة، وكؤوس فضية منقوشة، أو صناديق من الخشب مزينة بصور لمعالم مغربية خلابة، إلى جانب «صينيات» وأطباق من السيراميك أبدعتها أيادي صناع تقليديين مغاربة مهرة، حسب ما جاء في بلاغ توصلت “الصباح” بنسخة منه.

وفي انتظار افتتاح محلات لها قريبا ببعض الدول الأوربية والعربية، بدأت شركة “تمور وتمور” في تقديم خدمة البيع عبر موقعها الإلكتروني، حيث تم تفعيل خدمة الإيصال السريع لعدد من الدول، بهدف تلبية احتياجات زبنائها الأجانب الشغوفين بتذوق أو اكتشاف منتوجاتها المغربية المتميزة والفاخرة.