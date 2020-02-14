4 علامات لاكتئاب الطفل

يصاب الطفل بالاكتئاب، وتظهر عليه أربع علامات رئيسية أولاها تقلبات مزاجية غريبة وثانيها شعوره بالحزن واليأس، وثالثها أنه يصبح سريع الغضب والانفعال، ورابعها أن حساسيته للرفض تصبح أكثر من السابق.

ويعتبر اكتئاب الطفل حالة نفسية مصحوبة بانخفاض احترام الذات، وفقدان المتعة، تصيب الصغار فتؤثر على دراستهم وانفعالاتهم، وتؤدي إلى الشعور بالحزن والارتباك والعصبية.

ويؤكد المختصون أن اكتئاب الأطفال يحدث تبعا للحالة الصحية، بمعنى وجود اختلال في الهرمونات أو فقر في الدم، أو عدم انتظام السكر أو وجود عاهة أو تشوه.

ومن جهة أخرى، يصاب الطفل بالاكتئاب من كثرة توجيه النقد له على كل صغيرة وكبيرة، مع عدم إعطائه الفرصة للتعبير عما بداخله.

أ. ك

