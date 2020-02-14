“كلنا أبطال” على “دوزيم”

سيلتقي مشاهدو القناة الثانية، اليوم (الخميس)، مع حلقة جديدة من برنامج “كلنا أبطال” من إعداد وتقديم عادل بنموسى، والتي ستكون محاورها الرئيسية الأمن والرياضة والخياطة.

وستبث الحلقة ذاتها ثلاثة ربورتاجها، حيث سيسلط الأول الضوء على الحصيلة الإيجابية لاستتباب الأمن في المغرب لسنة 2019 والسمعة المشرفة للجهاز الأمني خارج الوطن.

ويكرم الربورتاج رجال ونساء الشرطة ويعرف بتضحيات هؤلاء الأبطال، كما وقع الاختيار على تكريم مكون الأجيال محمد فيطاح، ضابط أمن ممتاز وإطار بالمعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة.

يشار إلى أن البرنامج يدعو إلى ترسيخ مجموعة من القيم، التي تعد من اللبنات الأساسية لبناء المجتمعات، وهي قيم الاجتهاد والعطاء وخدمة الآخر والتحدي والنبل.

ويخصص الربورتاج الثاني لذوي الاحتياجات الخاصة، الذين للمرة الرابعة على التوالي يفوزون بكأس إفريقيا ويتأهلون إلى الألعاب الأولمبية لذوي الاحتياجات الخاصة.

وسيقف الربورتاج عند لاعبي المنتخب الوطني للمكفوفين وضعاف البصر لكرة القدم الذين يواصلون تألقهم في التظاهرات الدولية مما جعلهم يحتلون المركز السابع عالميا.

أما الربورتاج الثالث فيرصد فن خياطة أنفس الأثواب البروكار من خلال بورتري عن عبد القادر الوزاني، عميد هذه الخياطة بفاس، الذي يشرف على الثمانين من العمر وهو صاحب ثلاث وستين سنة من التجربة.

أ. ك